MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da jandarmadan Hayvanları Koruma Günü etkinliği
GeriGündem Elazığ'da jandarmadan Hayvanları Koruma Günü etkinliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 18:53 | Son Güncelleme:

Elazığ'da jandarmadan Hayvanları Koruma Günü etkinliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da jandarmadan Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Abone Olgoogle-news

Elazığ'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokaklara ve doğaya yem bırakarak, bilgilendirici broşür dağıttı.

 

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için uygulama noktalarında vatandaşlara, hayvanları sahipsiz bırakmamaları konusunda bilgilendirici broşür dağıttı. Jandarma ekipleri ayrıca, sokaklara ve doğaya sahipsiz hayvanlar için yem bıraktı. Hayvanseverler de yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle