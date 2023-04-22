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Elazığ'da husumetli aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı

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#Elazığ#Silah#Kavga
Elazığda husumetli aileler arasında silahlı arazi kavgası: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 22:02

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Kacar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ö.K., İ.G., S.K ve G.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlçede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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#Elazığ#Silah#Kavga

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