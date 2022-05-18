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Elazığ'da genç kızın şüpheli ölümü: Binanın önünde bulundu

#Ölüm#Elazığ#Bina
Elazığda genç kızın şüpheli ölümü: Binanın önünde bulundu

Elazığ’da 19 yaşındaki genç kız, inşaat halindeki 18 katlı katlı binanın önünde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatı devam eden 18 katlı binanın önünde hareketsiz şekilde yatan bir genç kız gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Lütfiye Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, genç kızın ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığda genç kızın şüpheli ölümü: Binanın önünde bulundu

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