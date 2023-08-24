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Elazığ'da feci kaza kamerada! Ciple yolcu otobüsüne böyle çarptı

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#Elazığ#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 13:00

Elazığ’da cipin şehir içi yolcu otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, durağa koşarak gelen kadının otobüse son anda bindiği ve kazada yaralandığı öğrenildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Yemişlik TOKİ mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 23 BK 303 plakalı cip, 23 ADM 488 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, 1'i kadın, 2 yolcu ile cip sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elazığda feci kaza kamerada Ciple yolcu otobüsüne böyle çarptı

Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durağa koşarak gelen kadın yolcunun bindiği otobüsün orta kapısına, kavşakta cipin çarpması, kadının savrulması, sürücünün otobüsü durdurarak, yolcuların acilen inmesini istemesi, kadının ayağının kırıldığını ve hareket edemediğini söylediği anlar yer aldı.

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Elazığda feci kaza kamerada Ciple yolcu otobüsüne böyle çarptı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Elazığda feci kaza kamerada Ciple yolcu otobüsüne böyle çarptı

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#Elazığ#Trafik#Kaza

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