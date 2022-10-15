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Elazığ'da düğünde dehşet! Eşini başından vurup öldürdü, kızını yaraladı

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#Elazığ#Kadın Cinayeti#Silahlı Saldırı
Elazığda düğünde dehşet Eşini başından vurup öldürdü, kızını yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 16:00

Elazığ'da Yaşar U. (45), oğlunun düğününde salona gelip, boşanma aşamasında olduğu Yasemin U.'yu (45) tabancayla başına ateş ederek öldürdü, kızını da bacağından yaraladı.

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Olay, dün akşam, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar U., oğlunun düğünü için geldiği salonda, aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen eşi Yasemin U.'nun başına tabancayla ateş etti. Yaşar U., daha sonra ismi öğrenilemeyen kızını da bacağından vurdu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yasemin U. ve kızını ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yasemin U. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yasemin U.'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan Yaşar U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

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#Elazığ#Kadın Cinayeti#Silahlı Saldırı

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