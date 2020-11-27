MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı
GeriGündem Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı
Abone Olgoogle-news

Elazığ'da bekçilerin dikkati sayesinde çok sayıda suç kaydı bulunan bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Olay,merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Kooperatif Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 şüpheli sokak üzerinde bulunan bir eve girerek kazan, bakır leğen, tüp ve çeşitli malzemeleri çalarak araca yüklemeye başladı. Bu sırada devriye atan mahalle bekçileri olayı fark ederek duruma müdahale etti. Bu sırada şüpheliler, çaldıkları malzeme ve aracı da bırakarak ara sokaklara kaçmaya başladı. 5 şüpheli yaşanan kovalamaca ardından Asayiş, Fevzi Çakmak Polis Merkezi ekipleri ve bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden U.S.’nin 15, E.S.’nin 24, E.İ.’nin 28, C.U.’nun 32 ve C.D.’nin de 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle