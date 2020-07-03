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ELAZIĞ (AA)
Haber Giriş: 03.07.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Elazığ'da 75 kilogram esrar ele geçirildi

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Elazığ'da 75 kilogram esrar ele geçirildi
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri A.B. ve E.B'nin dağlık araziye Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen bölgede arazi taraması yapan ekipler, ağaçların arasında gizlenmiş vaziyette kurutulmaya bırakılmış 75 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.B. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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