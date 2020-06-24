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DHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 18:21,Son Güncelleme:

Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

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Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
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Elazığ'da, polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son 1 haftada 51 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda, son bir haftada 6 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 45 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldı. Uygulamalar sırasında yapılan üst aramalarında ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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