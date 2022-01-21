El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye 'Dostluk Payesi Beratı'

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın makamında gerçekleşen ziyaretin ardından, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, üniversite senato salonunda Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, senato üyeleri, büyükelçiler, akademisyenler ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, El Salvador Devlet Başkanı Bukele'yi Ankara Üniversitesi’nde konuk ettiklerine vurgu yaparak, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile birlikte çok önemli anlaşmalara imza attılar. 6 tane anlaşma imzalandı. Bunlardan bir tanesi de üniversitemizi ilgilendiren Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi ile olan bir anlaşmaydı. Ankara Üniversitesi olarak bundan çok büyük gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanının Ankara Üniversitesi ziyareti bir tesadüf değildir. Ankara Üniversitesi’nde gerçekten çok önemli bir Latin Amerika Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Ziyaretleri ile bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanına, değerli eşlerine ve tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum" dedi.

Haberin Devamı

'BİRLİKTE ÇOK FAZLA ŞEY KAZANACAĞIZ'

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, El Salvador’un Türkiye'de büyükelçilik açmış olması, Türkiye’nin yakın zamanda El Salvador’da büyükelçilik açacak olması ve Cumhurbaşkanının ülkemize ziyareti bu ilişkilerin daha fazla güçleneceğini bize temin edecek. El Salvador küçük bir ülke; ama belki de Türkiye’nin Latin Amerika’daki stratejik noktası için uç nokta olabilir. Bu bilgi, irfan yuvasında sizlere bir davet sunmak istiyorum. Gelin beraber geleceği değiştirelim, engelleri yıkalım. Tabii ki şimdiyi de kazanalım. Şimdiki zamanı kazanırken geleceği de kazanmaya yönelik adımlar atalım. Geçmişteki düşüncelerimizi ya da yaptıklarımızı bir kenara bırakıp, geleceği de birlikte kazanalım. Eminim birlikte çok fazla şey kazanacağız. Bunu Amerika kıtasının en küçük ülkesinden Türkiye gibi güçlü bir ülkeye yapılmış bir davet olarak sunuyorum. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Ünüvar, Bukele'ye 'Dostluk Payesi Beratı' takdim etti.