El Salvador ANKA Gökbey ve Vuran alıyor

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Geçen hafta Endonezya’nın, TUSAS’tan (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) 300 milyon dolarlık 12 tane ANKA SİHA alımı anlaşmasının ardından İspanyol savunma sitesi Defansa’nın haberine göre; Latin Amerika ülkesi El Salvador, Türkiye’den ANKA SİHA, T625 Gökbey Helikopteri ve BMC Vuran 4x4 Zırhlı Araç tedarik etme kararı aldı.

Gökbey

Ocak 2022’de El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ve beraberindeki heyet, Türkiye’yi ziyaret etmiş, TUSAŞ tesislerinde de incelemelerde bulunmuştu. Yine aynı ay içerisinde El Salvador Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı.

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Vuran

ROMANYA’YA KORVET

Bir diğer iddia ise Romanya’dan geldi. Bükreş yönetimi, Fransız Naval Group ile dört adet Gowind 2500 sınıfı korvet tedarikinde yaşadığı problemlerin ardından ihaleyi iptal etti. Romanya Savunma Bakanlığı yetkililerinin, MİLGEM korvetleriyle ilgili Ankara ile görüştüğü öne sürüldü. Türkiye, şimdiye kadar Pakistan ve Ukrayna’ya MİLGEM korvetleri ihraç etti. Benzer bir gelişme daha önce de yaşanmış, 2016’da MİLGEM korvetleriyle ilgili Romanyalı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirilmişti. Ancak söz konusu süreçte, ihale sadece Avrupa Birliği ülkelerine açık yapılınca Türk şirketleri oyun dışı kalmış, ihaleyi Fransız Naval Group kazanmıştı.