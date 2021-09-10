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Ali Çağlar TINBEK- İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

El Kaide terör örgütü üyesi Cengiz H., Çekmeköy'de gözaltına alındı

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El Kaide terör örgütü üyesi Cengiz H., Çekmeköy'de gözaltına alındı

El Kaide Terör Örgütü üyesi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz. H., Çekmeköy’de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün El Kaide Terör Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Cengiz H., isimli kişiyi saat 17.10 sıralarında Çekmeköy’de bulunduğu adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Cengiz H., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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