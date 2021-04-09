El frenini çekmeyi unuttu, gölete uçan kamyonetteki eşi öldü

Seydikemer'in kırsal Yaylapatlangıç Mahallesi'nde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ahmet Yanık, eşi Meryem Yanık ile bugün saat 13.30 sularında Eşen Göleti'ne gitti. 48 H 6334 plakalı kamyonetini göletin kenarına park eden Yanık, iddiaya göre, el frenini çekmeyi unutup, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Bu sırada geri kayan kamyonet gölete uçtu. Emniyet kemerinin takılı olduğu belirtilen Meryem Yanık, kamyonetle birlikte suya gömüldü. Eşin kurtarmak için suya atlayan Ahmet Yanık'ın çabaları yetersiz kaldı. Yorulan Yanık, kamyonetin kasasındaki stepne ile yüzerek göletteki bir adacığa çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Yanık'ı bulunduğu adacıktan kurtardı. Kamyonetteki Meryem Yanık'ın suda boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonet vinç, yardımıyla sudan çıkartılırken, Yanık'ın cesedi olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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