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Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

El freni çekilmeyen otomobil, duvara çarptı

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El freni çekilmeyen otomobil, duvara çarptı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, hareket edip, yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra kaymakamlığın bahçe duvarına çarptı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Arslan (70), 48 R 4671 plakalı otomobilini park edip, markete girdi. Bir süre sonra Arslan'ın el frenini çekmediği otomobil, geriye doğru hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen otomobil, kaymakamlık binasının bahçe duvarına çarparak durdu. Aracında hasar oluşan Ömer Arslan, "Markete girmiştim. Otomobil geri gitmiş. Duvara çarpmış" dedi.

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