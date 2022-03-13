El Bab'da, kap krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören

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Suriye'nin El Bab şehrindeki Çıldıroba Üs Bölgesi 17'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan polis memuru Nail Türeme dün geçirdiği kalp krizi sonucu Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türeme, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Nail Türeme için Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, 6’ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, 1’inci Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ve mesai arkadaşları katıldı. Türeme'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türeme'nin özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Türeme'nin cenazesi memleketi Balıkesir'e uğurlandı.