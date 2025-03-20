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CNN TÃœRK Ä°stanbul Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nihat UludaÄŸ, kritik isim Azad BarÄ±ÅŸ hakkÄ±ndaki detaylarÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle paylaÅŸtÄ±:

Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'na yÃ¶nelik terÃ¶r soruÅŸturmasÄ±nda 7 isme gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. En kritik isim Azad BarÄ±ÅŸ. Kim bu Azad BarÄ±ÅŸ, HDP eski eÅŸ genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ama aynÄ± zamanda PKK KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ideolojik alan sorumlusu.

SoruÅŸturma 31 Mart baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda kent uzlaÅŸÄ±sÄ± vardÄ±. Bu talimatÄ± PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Cemil BayÄ±k ve Mustafa Karasu vermiÅŸti. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ talimatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ± ve savcÄ±lÄ±k 4 aylÄ±k baz kaydÄ± incelemesi baÅŸlattÄ±. NasÄ±l bir iletiÅŸim aÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tespiti iÃ§in.

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TERÃ–R KAYDI OLAN 312 KÄ°ÅžÄ° Ä°LE Ä°LETÄ°ÅžÄ°M KURDU

Azad BarÄ±ÅŸ'Ä±n terÃ¶r kaydÄ± olan 312 kiÅŸi ile iletiÅŸim ve irtibatÄ± tespit edilmiÅŸ. Bu Azad BarÄ±ÅŸ, Ä°mamoÄŸlu ve Mahir Polat ve diÄŸer yÃ¶neticilerle PKK adÄ±na iletiÅŸimini yÃ¼rÃ¼ten kiÅŸi, o yÃ¼zden kritik.

Ä°MAMOÄžLU AZAD BARIÅž ARASINDA 118 GÃ–RÃœÅžME

Azad BarÄ±ÅŸ'Ä±n seÃ§imden Ã¶nceki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri incelendiÄŸinde 300'Ã¼n aÅŸkÄ±n Ä°BB yÃ¶neticileri ve Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tespit ediliyor. Ä°mamoÄŸlu'nun, PKK/KCK'lÄ± Azad BarÄ±ÅŸ ile 118 kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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Ä°MAMOÄžLU Ä°KÄ° DEFA ARAMIÅž

Ä°mamoÄŸlu ile 01.12.2023 ile 31.03.2024 tarihleri arasÄ±nda yine numaralar kayÄ±tlÄ±, 82 ortak baz kaydÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Ne demek bu; bir araya gelmiÅŸler yani. Ä°mamoÄŸlu'nun Azad BarÄ±ÅŸ'Ä± iki defa aradÄ±ÄŸÄ± da tespit ediliyor.

MURAT ONGUN'LA 2 DEFA GÃ–RÃœÅžMÃœÅž

Yine Murat Ongun'un da iki defa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tespit ediliyor. SeÃ§im Ã¶ncesinde 20 defa bir araya gelmiÅŸler yine.

MAHÄ°R POLAT VE ÅžÄ°ÅžLÄ° BELEDÄ°YE BAÅžKANI Ä°LE GÃ–RÃœÅžMELER SAÄžLAMIÅž

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Resul Emrah Åžahan ile de 17 defa baÄŸlantÄ± kurmuÅŸ bu Azad BarÄ±ÅŸ. 354 defa da ortak baz kayÄ±tlarÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Mahir Polat ile de 5 kez irtibat kurmuÅŸ. Kent uzlaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n organizasyonunda aktif rol alÄ±yor Mahir Polat da.

Ã–RGÃœT LÄ°DERLERÄ° TALÄ°MAT VERÄ°YOR, HAREKET BAÅžLIYOR

Cemil BayÄ±k ile Mustafa Karasu'nun talimatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir hareket baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle irtibatlandÄ±rÄ±lÄ±yor ve organize ediliyor. PKK kanadÄ± adÄ±na Ä°BB ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen de Azad BarÄ±ÅŸ. Telefon incelemelerinde seÃ§imden Ã¶nceki 4 ay incelenince 300'Ã¼ aÅŸkÄ±n Ä°BB yÃ¶neticileri ve Ä°mamoÄŸlu ile belli noktalarda buluÅŸtuÄŸu ve defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tespit ediliyor.Â Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile 2 defa, Mahir Polat ile 2 defa, ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Resul Emrah Åžahan ile defalarca bir araya gelip telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tespit ediliyor. PKK adÄ±na CHP ile kent uzlaÅŸÄ±sÄ± organizasyonunu saÄŸlayan Azad BarÄ±ÅŸ.

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Ã–ZERKLÄ°ÄžÄ° SAVUNAN BÄ°R Ä°SÄ°M: ÅžU ANDA FÄ°RARi

Azar barÄ±ÅŸ, yine kendine mÃ¼nhasÄ±r sitelerde herkes kendi yerinde Ã¶zgÃ¼rce demokratik Ã§erÃ§evede Ã¶zerk olmalÄ± diyor. Ã–zerkliÄŸi savunan birinden bahsediyoruz.Â PKK yÃ¶neticileri metropollerde bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde uzlaÅŸma yapacaklarÄ±nÄ± kendilerine yakÄ±nda yayÄ±n organlarÄ±nda belirtmiÅŸlerdi. Bu ihbar kabul edilip soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k da seÃ§imden Ã¶nceki 4 aylÄ±k HTS kayÄ±tlarÄ± incelenmeye baÅŸlandÄ± Azad BarÄ±ÅŸ'Ä±n. Azad BarÄ±ÅŸ'Ä±n Ekrem Ä°mamoÄŸlu, Resul Emrah Åžahan, Mahir Polat ve Murat Ongun ile defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirleniyor. PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n sorumlusu Azad BarÄ±ÅŸ. Azad BarÄ±ÅŸ Ã¶nemli bir isim. Åžu an firari ve her yerde aranÄ±yor.

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Ä°HALE KARÅžILIÄžI 180 MÄ°LYON LÄ°RA

SoruÅŸturmadaki en Ã¶nemli detaylarÄ±ndan biri MASAK raporuydu. Az Ã¶nce elimize geÃ§ti bu rapor. Ahmet ve HÃ¼seyin KÃ¶ksal isimli kiÅŸi var. Bunlar Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun gizli kasalarÄ±. Murat Kapki, ihale alma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 180 milyon lirayÄ± bu kiÅŸinin hesabÄ±na gÃ¶nderiyor. HÃ¼seyin KÃ¶ksal'Ä± para kulelerinden biliniyordu. 180 milyonun gÃ¶nderilmesinin hemen ardÄ±ndan 50 milyonu Ä°mamoÄŸlu Ä°nÅŸaat'a gÃ¶nderiliyor. Ne karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda? RuhsatÄ± olmayan villalarÄ± satÄ±n alma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda... Bu MASAK raporuna yansÄ±yor.

FAZLADAN PANO KÄ°RALAYIP KAMUOYU ZARARA UÄžRATILDI

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KÃ¼ltÃ¼r A.Åž.'den kiralanan reklam panolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda fazladan pano kiralandÄ±ÄŸÄ± ve bunun parasÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve bundan da kamu 260 milyon 755 bin lira artÄ± KDV kamuoyu zararÄ± olarak yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ± MASAK raporunda.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

CNN TÃœRK Ä°stanbul Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nihat UludaÄŸ, rÃ¼ÅŸvet ve yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "KÃ¶ksal'larÄ±n ve Kapki'lerin mal varlÄ±klarÄ±na el konulmuÅŸ. Bu sÄ±cak bilgiyi de verelim." dedi.

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