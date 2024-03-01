Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a ziyaret

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Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen buluşmada Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Ziyaretin ardından Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İmamoğlu’na ziyareti için teşekkür ederek, “İnşallah bu seçim hem ülkemiz, hem İstanbul’umuz hem de Kadıköy’ümüz için hayırlı uğurlu olur. Ülkemize yakışır bir seçim olur. Seçim sonuçları da hayırlı uğurlu olur. Biliyorsunuz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; gerek valiliğimizle, gerek belediyelerimizle, spor konularımızda yakın çalışıyoruz, iş birliği yapıyoruz. Biz, spor konusunda her türlü iş birliğine açığız. Tabii sizle bir konuda yarışıyoruz sayın başkan. Biz, olimpiyatlara en çok sporcuyu yollayan kulüp olmakla iftihar ediyoruz. Geçen olimpiyatlarda aşağı yukarı yüzde 22’lik bir kotaya tekabül etti Fenerbahçeli sporcular. Ama engelli sporcuları eklediğimiz zaman, siz en çok sporcuyu yolluyorsunuz. Orada da aramızda böyle bir yarış var. İnşallah İstanbul'un olimpiyat hazırlıkları da hem devletimizin hem belediyemizin liderliğinde muvaffak olacak bir hedef olur. İstanbul'a da çok çok yakışır. Herhalde dünyada da ilk defa olimpiyatlar iki kıtada aynı anda yapılacaktır” diye konuştu.

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İMAMOĞLU: SPOR, İSTANBUL İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YERDE

Koç ile yerel seçimler öncesinde düşüncelerini paylaştıklarını aktaran İmamoğlu, “Neler yaptık ve bundan sonra neler yapmayı arzuluyoruz; kendilerine ifade ettik. Spor, İstanbul için çok özel bir yerde. Bu konuda çok özel, ulusal, uluslararası ve şehir bünyesinde adımlar attık. Bu kentin, spor adına markalarını büyütmek istiyoruz. Bu bağlamda 2027 Avrupa Oyunları konusundaki yolculuğumuzda artık son noktaya gelmiş durumdayız. Bu konuda, Milli Olimpiyat Komitesi’nin oluruyla, süreci noktalayacak hale gelmiş durumdayız. Yine 2036 Olimpiyatları’na dair, göreve geldiğimiz ilk yıldan hemen sonra irade beyanımızı ortaya koymuştuk ve bu yönde de yoğun çalışmalarımız sürüyor. O çalışmalarımızla ilgili de daha önce Fenerbahçe kulübümüzü yine ziyaret etmiştim. Görüş alışverişinde bulunmuştum” şeklinde konuştu.

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“İNŞALLAH YÜZYILLAR BOYU HEM ŞEHRİMİZE HEM TÜRK SPORUNA YÜCE HİZMETLERİNİ DEVAM ETTİRSİN”

“Bu tarz atılımlar, milli meselelerdir; dünya ölçeğinde etkinlik ve bir arada olma meseleleridir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İnşallah önümüzdeki beş yıllık sürecin de en güçlü spor faaliyetlerinin, sporda birlik beraberliğin, sporda güzelliğin yaşandığı bir şehir oluruz. Bizim için önemli bir ruh. Bu noktada Fenerbahçe Kulübü'nün sadece birkaç branş değil, her branşta varlığını gösteriyor olması İstanbul'umuz için çok değerli. Olimpiyat adımları için çok değerli. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün faaliyetlerini, özellikle paralellik tarafıyla, olimpik tarafıyla güçlendirerek, amatör branşlarda daha çok tabana yaygın çalışmalarıyla yol yürüyoruz. Bu alanda da dayanışma içinde olmamız, kulüplerimizin birbirini tamamlayıcı adımlar atıyor olması değerli. Fenerbahçe kulübümüzün, geçenlerde galasında bulunduğum çok güzel bir filmini izlemiştim. Türk spor tarihinin çok özel sayfalarını doldurmuş bir kulübümüz. İnşallah yüzyıllar boyu hem şehrimize hem Türk sporuna yüce hizmetlerini devam ettirsin. Başarılar dilerim.”

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Koç, açıklamaların ardından İmamoğlu’na, sırtında adı yazan, 34 numaralı, Cumhuriyetin 100’üncü yılı için özel üretilmiş Fenerbahçe formasını takdim etti.