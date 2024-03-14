Ekrem İmamoğlu Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattının test sürüşüne katıldı

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İmamoğlu, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattının test sürüşüne katıldı. Ataşehir İstasyonunda Metro A.Ş yetkililerinden bilgi alan İmamoğlu daha sonra metroya binerek test sürüşü gerçekleştirdi.

“YÜZDE 80 SEVİYEYE GELMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Aldığı brifingin ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Göztepe, Ataşehir, Ümraniye hattımız İstanbul için önemi sadece Göztepe'den yani Kadıköy'den, Ataşehir'den, Ümraniye'den geçmesiyle sınırlı değil. Aynı zamanda bugünün hükümetinin çok önem verdiği ve bunun eğrisiyle, doğrusuyla tartışma zemini ayrıdır ama finans merkezinin de içinde bulunduğu bir hat olması. Şöyle bir durum devraldı. Bir kere bu gerçeği bütün arkadaşlarımız duysun, görsün. Yani bir hat hariç hiçbir hatta bir çalışan mobilizasyonu, çalışan hareketliliği neredeyse yoktu, sıfırdı. Yani şantiyeler boştu. Bu şantiyede yüzde dört seviyesinde devraldığımız şantiyelerden birisi. Yani şöyle düşünün. Tam 2 buçuk senede yüzde 4 ilerleme, biz 2019 Ekim ayında buraya start veriyoruz. Günün sonunda bugün bu hatta yüzde 80 seviyeye gelmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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“BÖYLE BİR KAYNAĞI BULDUĞUMUZ İÇİN BİZE TEŞEKKÜR EDİN"

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen İmamoğlu, “Biz inşallah 2025 yılında Göztepe, Ataşehir, Ümraniye hattımızı insanlarımızın hizmetine 4 buçuk, 5 yıllık yoğun çalışmayla birçok engellemeyle bakın her kredi teminimizin minimum bir yılı, bir buçuk yılı ortalaması bir buçuk yıl. Biz hani işi pişirmişiz, olgunlaştırmışız, kurumlarla uzlaşmışız. Meclisten çıkması bir süre, hazine onayı bir süre. Bütün bunlar üst üste koyduğunuzda bir, bir. Yıl ya niye geciktiriliriz? Bu bulduğumuz fonlar, kaynaklar uzun vadeli ödenecek olan bu paralar ülkeye dışarıdan giren bir kaynak bu bir, o kaynakla burada az önce gördüğünüz selamlaştığımız binlerce çalışanımızın ekmeği oluyor, iki. Taşeronlarımız ya da yüklenicilerimizin tamamı yerli üç. Buralarda kullanılan birçok ürün, yerli ürün dört. Yani o kadar ekonomiye katkısı var ki. Bakın neredeyse 1.6 Milyar Euro temin etmişiz, bütün metro hatlarımıza bu 4 buçuk yıl içerisinde. Yani böyle

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bir kaynağı bulduğumuz için bize teşekkür edin" diye konuştu.

“RAHMETLİ ERBAKAN’IN HER KELİMESİNİN ALTINA İMZA ATIYORUM"

Ulaştırma Bakanlığı tarafından açılan Bakırköy- Kirazlı hattının inşaatının 9 yıl sürdüğünün altını çizen İmamoğlu, “En boş laf ne biliyor musunuz? İktidarda biz olalım, belediye de biz olalım iş yapalım. O işi geçin. Rahmetli Erbakan güzel anlatmış, geçen gün videosunu izledim. Rahmetli Erbakan bu işin boş iş olduğunu ders verir gibi anlatmış. Ben Sayın Cumhurbaşkanına ve diğer bu anlamdaki savunucuları rahmetli Erbakan’ın o ders gibi videosunu dinlemeyi tavsiye ediyorum. O kadar güzel anlatmış ki böyle bir şeyin olmadığını, tam aksi bir motivasyonun daha iyi olduğunu, her kelimesinin altına ben imza atıyorum rahmetli Erbakan'ın. Bu anlamda bu sürecin ne kadar kötü yönetildiğinin işlerinin güçlerinin bu işleri yapmak olmadığının başka işlerle uğraştığının karşılığıdır" dedi.

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“ADAYLIK DÖNEMİNİ YAŞAYAN ARKADAŞLARIN KAZANIMI BU DÖNEMDE HAYATI ÖĞRENİYORLAR"

Bilgilendirmenin ardından metronun test sürüşünü gerçekleştiren İmamoğlu bu sırada basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ’31 Mart seçimlerinin çalışmaları nasıl ilerliyor, seçimi nerede takip edeceğiniz belli mi?’ sorusuna yanıt veren İmamoğlu, “İl başkanlığımız çalışıyor. Şu anda netleşmiş bir şey yok ama muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi il binası ana lokasyon olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu konuda da il başkanlığımız çalışıyor. Yine partimizin önemli yöneticileri süreci içerisinde muhtemelen önümüzdeki hafta netleşir. Ama en azından biz 1 Nisan'da nerede olacağımızı biliyoruz" yanıtını verdi.

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Rakibi Murat Kurum’un sahurda yaptığı öğrenci evi ziyareti ve menemen yaptığı görüntülerin sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Zaten adaylık dönemini sadece yaşayan arkadaşların en büyük kazanımı bu dönemde hayatı öğreniyorlar. Öğrenmeye devam etsin" şeklinde yanıtladı.