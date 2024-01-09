Ekrem İmamoğlu: Sayın Kurum'a adaylığı hayırlı olsun demek isterim

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy'de restorasyon çalışmaları tamamlanan Baruthane yapılarının açılışına katıldı. İmamoğlu, açılış ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

"ODAĞIMIZ 16 MİLYON İNSANIMIZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurum’un adaylığını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öncelikle Sayın Kurum'a adaylığı hayırlı olsun demek isterim. Elbette İstanbul’da tarihi bir yerel seçim arifesindeyiz. Burada bir siyasi kurumun çünkü hani bir ittifakın adayı, Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili söyleyeceğim tek şey şu. Umuyorum gayet nezaketli, İstanbul odaklı ve faaliyet, icraat yapılan ve yapılamayan üzerine kurulu bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun, temennimiz bu. Daha önce biz aslında kurum, kuruluş ya da o kurumları temsil eden insanlarla farklı ortamlarda buluşmanın nezaketini, birarada düşünmenin, birarada konuşabilmenin önemini göstermiş bir yönetimiz. Bunu da İstanbul'a aday olan Sayın Kurum da en iyi bilenlerden birisidir. İstanbul'a dair kurduğumuz masalarda, ortamlarda nasıl İstanbul odaklı olduğumuzu, soruna çözüm odaklı olduğumuzu kendileri çok iyi bilirler ve hep arayışımız aslında aynı masada İstanbul'a çözümler bulmak olmuştur. Tabii bunlar nasıl sonuçlanmıştır? Bunu zaman içerisinde derinlemesine konuşuruz, tartışırız. Bu elbette konuşulması gereken bir performanstır. Çünkü insanların iş yapma biçimleri, talip oldukları noktaya dönüp de iş yapma biçimlerine dönük tahminleri ya da insanlarımızın karar verme reflekslerini güçlendirecek performans tespitleri olacaktır. Zamanla bunları konuşuruz ama dediğim gibi başarılar dilerim. Her zaman söyledim. Bizim bu dönemde odağımız 16 milyon insanımız olacak, İstanbullular olacak, hemşehrilerim olacak. Onlarla konuşacağız, onları dinleyeceğiz ve onlarla sürece dair düşüncelerimizi paylaşacağız. Elbette bizim bu sürecimizde bize farklı model ya da metodlarla ahlaklı ya da iyi niyetli ya da centilmence olmayan usul ve üsluplarla hareket edildiğinde de elbette gerektiği yerde ben ya da başka yol arkadaşlarım cevaplarını verirler" dedi.

Haberin Devamı

"BANA BAŞARILAR ONLARA DA TOPYEKÜN BAŞARILAR"

Haberin Devamı

Başkan adaylığı açıklanmasının ardından Murat Kurum’un, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile fotoğrafların servis edilmesi ve Kurum’un Bakanların desteği ile adaylığı yürütmesinin sorulması üzerine İmamoğlu, "Sayın Bakan ile olan fotoğraf yani bu işin ne yazık ki belli ayarları ve dengeleri ülkemizde bu yeni rejimle beraber bozuldu. Ülkemizin belli bakanlıkları ya da kurumları, kuruluşları her ne koşulda olursa olsun bu tür ortamlara da hassasiyetle yaklaşırlar ve yaklaşmalıdırlar. Ama yeni rejim, yeni sistem başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi şahsi duruşu, dili ve tavrıyla beraber onun atadığı sayın bakanların tutum ve tavırlarıyla başka bir yere evrilmiştir; ama biz buna alışığız, idmanlıyız, donanımlıyız. Bu fotoğrafı elbette önemsemiyorum. Niye önemsemiyorum? Çünkü İstanbul'da yaklaşık 20 küsur yıldır iktidar olan bir siyasi aklın, yaklaşık 21 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yöneten bir siyasi aklın çözüm bulamadığı hatta durdurmak, kapatmak zorunda olduğu işleri biz açtık, ihya ettik, bitirdik, yapıyoruz. Öyle tek bir fotoğrafla bu işler olsaydı muhtemeldir ki son 21 yıl içerisinde muhtelif ulaştırma bakanları, muhtelif belediye başkan adayları ya da belediye başkanları binlerce fotoğraf çekilmişlerdir. Ama biz fotoğraf çekilmek değil, milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için yola çıktık. Bana başarılar, onlara da topyekun başarılar" dedi.

Haberin Devamı

Ak Parti'nin İBB adayının açıklamasından önce 'Ben rakibimi biliyorum' sözlerinin hatırlatılması üzerine 'Bu sözünüz Erdoğan’ı kastettiğiniz şeklinde yorumlanmıştı, bu fikriniz hala geçerli mi?' sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Yani sizin neye yorumladığınızı ben bilemem ama 'Ben rakibimi biliyorum' cümlesini yine tekrarlıyorum. Ben rakibimi biliyorum, takdir halkımızındır. Kim nereye yorumlarsa" dedi.

"BİZDE TOPYEKÜN ÇÖZÜM VAR"

Adaylığı açıklandıktan sonra Murat Kurum’un ilk olarak Kentsel dönüşüme değindiği hatırlatılan İmamoğlu, “Topyekun kelimesi doğru, İstanbul'un zaten kentsel dönüşümle olan mücadelesi 99 depreminden bu yana devam ediyor. Bu mücadelenin içerisinde muhtelif İlçe Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, TOKİ, Şehircilik Bakanlığı gibi kurum, kuruluşlar var. Ama son 25 yıldır, yaklaşık 24-25 yıldır verilen bu mücadele aynı hızla devam ettiği takdirde İstanbul'un tümden güçlü bir kent haline gelmesinin ömrü 80-90 yıl. Dolayısıyla şimdi böyle seçim öncesi bu tür cümleler kurmanın bir anlamı yok. Yalvardık, yakardık, ısrar ettik. Bu işi bütünlükçü bir hale getirelim. Bakın 6 Şubat'ın yıl dönümüne yaklaşıyoruz. 11 şehrin düştüğü durum ortadayken 21-22 yıldır bu ülkeyi yöneten bir hükümetin var olduğu bir yerde ve de hemen depremden 2-3 yıl sonra, yani İstanbul depreminden, Gölcük depreminden, Düzce depreminden 2-3 yıl sonra hükümete gelmiş bir yönetimin 80-90 yıl, 100 yılda bitecek bir hızla bu işe eğildiği bir ortamda bu söylediklerinin ne geçerliliği vardır, ne anlamı vardır, ne inandırıcılığı vardır. Ama tek inandırıcı olan şey şudur, tekrar söylüyorum, bu işin tek başına çözümü olmaz, olamaz, olmamıştır. Ama bunun şöyle bir çözümü vardır. Topyekun, hep birlikte, seferberlik. Bu duygularla hem Sayın Kurum, bakanken, hem mevcuttaki sayın bakana gidip ne düşündüğümüzü içtenlikle içimizi tamamen ortaya dökerek, masaya koyarak, ortaya koymuş bir belediye başkanı olarak ne yazık ki bütün bu başlangıçtaki iyi niyetli, samimi konuşmaların akabinde görüşmeler, konuşmalar kesilmiş. Genelde şöyle bir işaret yapılmış yani. Hani şöyle bir işaretle yön gösterilmiştir, bana. Bunun ne anlama geldiğini onlar izah etsin, ben değil. Karar verilemediği, bu işin siyaset üstü tutulamadığının işaretini böyle göstermişlerdir. O bağlamda ben Sayın Kurum’un topyekün cümlesini anlıyorum ama topyekun seferberlik duygusuna bir katkıları olmadığını görüyorum. Bundan sonra olmasını arzu ederim. Konum, makam ne olursa olsun. Partiler, işte az önce dediğim bakanlıklar, Belediyeler, İstanbul'un deprem sorunu, İstanbul'un dayanıklı bir kent olma problemi büyük bir seferberlikle çözülebilir. Bu seferberliğin içinde herkes vardır; siyaset üstü olmalıdır. Hele hele bütün depremle ilgili mücadele millidir ama İstanbul'a dair daha büyük bir milli sorumluluk vardır; çünkü bir beka sorunudur. Ben hala aynı masada çalışmaya ve o masanın neferi olmaya hazırım İstanbul halkı adına belediye başkanı olarak. Bir adım geri atmam. O masada olmaktan onur duyarım, keyif duyarım. Gelin, onu konuşalım. Biz söyledik, bunun yasası bile çıksın dedik. Bir yasa çıktı. Millet malından, mülkünden endişe eder hale geldi. Bir yasa çıktı. Adı 'Deprem Başkanlığı' diye başkanlık oldu. Zaten var, TOKİ Başkanlığı. Yani bir manalı yere erişmedi. Takip ediyoruz süreci. Bizde çözüm var. Biz de topyekun çözüm var" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"2019’DAN DAHA ZOR BİR SİYASİ İTTİFAK GÖZÜKÜYOR"

Bir röportajında yaptığı 'Siyasi İttifak olmayacağı için, 2019’daki kadar kolay olmayacak' açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, "Siyasi ittifakın 2019’daki gibi olamayacağını dolayısıyla bu dönemin daha farklı ve zor olduğunu ifade ettim. Ama ben tam aksine İstanbul ittifakının daha kolay olabileceğini, toplumsal ittifakın, toplumsal birlikteliğin, kent uzlaşısının, kentle ilgili konularda uzlaşmanın daha güçlü olabileceğini, örneğin; şehri tepeden tırnağa yararak Kanal İstanbul yapmanın bu kente zararlı olduğunu en az bu kentte yaşayan yüzde 65 insan biliyor. Ben de diyorum biz bunun karşısındayız. Başka bir anlayışta diyor ki hayır biz gelir gelmez İstanbul’u baştan başa yaracağız ve burayı açacağız. Sağına soluna da 2.5 3 milyonluk şehir yapacağız. Bunu da sosyal konut yapacağız umuduyla söylüyorlar. Yapmazlar, kenti bitirirler, İstanbul'u bitirirler. Mesela bu bir kent uzlaşısı altyapısıdır. Bu ve benzeri onlarca, yüzlerce madde sıralarız. Biz bunun altına imza atarız ve bu imzayı attığımız anda onun altına da bu kentin en az yüzde 60-65’i imza atar ve uzlaşırız. Bunun adı da İstanbul ittifakıdır. Biz bunu rahatlıkla kurarız ve kuracağız. Umut ederim siyasi anlayışlar da bu kavramla ilgili daha detaylı, daha derin düşünerek hareket ederler; ama 2019’dan daha zor bir siyasi ittifak gözüküyor" şeklinde konuştu. 'Bir görüşme talebiniz olacak mı?' İmamoğlu, "Şu anda beni tabii İstanbul ölçeğindeki konular ilgilendiriyor. Elbette ki genel merkezimizin Sayın Başkanımızın nezdinde siyasi partilerle görüşmeler sürüyor, sürecektir; ama ne sonuç alınır bilemem. Ben görevdeki inisiyatifi aktarmakla mesulüm. Şu an benim gördüğüm inisiyatif bu yönde." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bir basın mensubunun İstanbul’da yapılan anketlerde şuan için önde gözüktüğünü hatırlatması ve 'Bu farklı seçim gününe kadar koruyabilecek misiniz?' sorusuna dair İmamoğlu, "İstanbul seçimi her zaman zor bir seçimdir. İstanbul seçimi, nefes nefese, büyük bir efor, büyük bir güç gerektirir. Dolayısıyla rakibin pozisyonuna bakmadan kendi rekorlarını kıran bir maraton koşucusu ya da bir yüz metre sprinteri gibi sürece odaklı ve her daim rekor kıracak derecede koşuya hazır bir adaylık gerektirir. Ben öyle bir adayım. Arkamda kimin arkamda kimin koştuğuna bakmam. Ben önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim. Sonucu Allah bilir." diye konuştu. (DHA)