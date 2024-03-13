Ekrem İmamoğlu: 2.5 milyon İstanbulluya atıktan elektrik

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Yapımına 2019 yılında İSTAÇ tarafından başlanan ve İstanbul’da Avrupa Birliği standartlarında kurulan ilk tesis özelliği taşıyan tesis aynı zamanda 2.5 milyon İstanbullunun elektrik ihtiyacını da karşılayacak. Daha önce, endüstriyel atık tesislerinden, ara depolama ve elleçleme tesisine alınan atıklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Termal Bertaraf Tesisi”ne gönderilerek bertaraf edilmesi sağlanıyordu.

Tesisi gezen İmamoğlu, artık İstanbul’un atıklarının yine İstanbul’da bertaraf edileceğini söyledi. Yıllık 33 bin ton atık yakma kapasitesi bulunan tesisin üreteceği elektrikle, yılda 18 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağını belirten İmamoğlu, “Daha önce açtığımız toplam 6 tesisimizle, yaklaşık 2.5 milyon İstanbullunun elektriğini atıktan üreten bir hale getirdik” dedi.

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‘PARA SAYMA’ GÖRÜNTÜLERİ

Ekrem İmamoğlu, önceki gün bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve aralarında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında olduğu para sayma görüntülerine ilişkin de şunları söyledi: “CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlemin ki orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var görüntüde. Ekrem’e çamur sıçratma çabası içinde oldular. Bunlar, özellikle kumpasla seçim kazanacağını zanneden ve bu uğurda kul hakkı yemekten de imtina etmiyorlar. Zannediyorlar ki Ekrem yılacak.”