EKPSS ne zaman yapılacak? 2020 EKPSS başvuru tarihleri

EKPSS başvuru ve sınav tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Merkezi olarak düzenlenen EKPSS’ye girmek isteyen adaylar heyecanla sınav tarihi bekliyorlardı. Kurum tarafından yapılan açıklamada 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuruların alınacağı duyuruldu. Peki EKPSS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi ve detaylar



EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.

EKPSS’DE EK BAŞVURU ALINACAK

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacaktır.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar, sınav ücretini, 06-08 Ekim 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatıracaklardır.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde sınava başvuracak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin “ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ”ni edinmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylardan, sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar, 06-07 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebileceklerdir.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylardan, engel grubu bilgisi hariç diğer engel bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adayların (ENGEL BİLGİ FORMU’nun “Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler” ile “Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler” bilgi alanları), değişen engel bilgisine ilişkin dilekçelerini, 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylardan, engel grubu bilgisinde (ENGEL BİLGİ FORMU’nun Engel Durumuna İlişkin Bilgiler’de “Sürekli Engel Grubu” ve “Özel Durumlar” bilgi alanları) değişiklik/düzeltme olan adayların ise 06-07 Ekim 2020 tarihleri arasında, kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden değişen engel grubuna ilişkin “ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ”ni edinerek bu belgelerini, dilekçe ekinde 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından, adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi (başvuru, sınav ücretinin yatırılması, sınavın uygulanması vb.), 2020-EKPSS Kılavuzunda bulunmaktadır. Adaylar, 2020-EKPSS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuru yapmak isteyen adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.