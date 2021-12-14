Ekmekten plastik ürettiler

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Biri 21 diğeri 29 yaşında olan Büşra Köksal ve Merve Arıkan, ekmek atıklarından biyoplastik hammadde ürettikleri bir girişime imza attı. Plastic Move adını taşıyan girişim ile plastik üretiminde kullanılan petrolün yüzde 20’si nişasta bazlı tarımsal ve gıda atıklarından üretilen biyo-hammade ile ikame ediliyor ve firmaların karbon ayak izlerinin azaltılması hedefleniyor. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Büşra Köksal, plastik kirliliğini azaltmak, atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak ve plastik endüstrisi için uygulanabilir biyo çözümler bulmak için yola çıktıklarını söylüyor. Lisede bitirme projesi olarak ortaya çıkan Plastic Move’un kurumsal olarak girişimcilik hikayesine dönüşmesi ise Hamdi Ulukaya Girişimi’ne seçilerek fon kazanmasıyla olmuş. Köksal’ın yolu daha sonra ‘döngüsel ekonomi’ alanında araştırmalar yapan psikoloji bölümü mezunu Merve Arıkan ile kesişmiş. İkili Plastic Move’u sanayiye yönelik çözümler geliştiren bir biyoteknoloji girişimine dönüştürmüş.

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YILDA 5 MİLYAR EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Köksal girişimini şöyle anlatıyor: “Plastiğe tam olarak bir çözüm bulunmuyor, aslında tam olarak geri dönüştürülemiyor. Kullandığımız asıl hammadde ekmeğin içerisindeki nişasta. Ancak ekmekten nişastayı almadan işleyerek katkı hammaddesi üretiyoruz. Tarım ya da ambalaj sektöründe plastik kullanan kim varsa onlara bu hammaddeyi satıyoruz. Yüzde 20 oranında daha az petrol bazı olan plastikler ortaya çıkmış oluyor. Türkiye’de yılda 5 milyar ekmek çöpe gidiyor. Bu atıklara yeni bir işlev kazandırarak döngüsel ekonomiye fayda sağlarken, atıklardan yararlandığımız için fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyen bir üretim yapılmış oluyor. 1 ton ekmek atığından 1.2 ton Plastic Move hammaddesi ortaya çıkarken, her 1 kilogram üretim ile 6 kilogram karbondioksit salımı önlenmiş oluyor. Bu hem atıkları ekonomiye kazandırmak açısından hem de plastik kullanımının azaltılması açısından çok önemli.”

UYARLAMA DENEMELERİ SÜRÜYOR

Bu ürünü farklı sektörlere uyarlamak için ondan fazla şirket ile denemeler gerçekleştirdiklerini belirten Köksal, ilk yatırım turu ile yeni seri üretim tesisi kurmaya hazırlandıklarını anlatıyor. Köksal, “200 ton kapasiteli üretim tesisi ile seri üretimin ilk ayağını test edeceğiz ve ilk büyük tonajda piyasa satışlarını gerçekleştireceğiz” dedi.

SERİ ÜRETİM 2022’DE

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Büşra Köksal ve Merve Arıkan, 2022 yılında şirketin faaliyete geçmesini planlıyor . Girişim bugüne kadar Hamdi Ulukaya Girişimi Girişimci Adayı Programı 2019, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var 2020 finali ve Social Impact Award gibi programlara kabul edildi.