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İHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Ekipler bile gördükleri karşısında dayanamadı: Bu nasıl bir vicdansızlık?

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan gümrük kapısında bugün akılalmaz bir olay yaşandı. Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan bir otomobilin far kısmında ağzı ve ayakları bantlanmış iki kuzu ele geçirildi. Yapılan incelemede aracın bagaj kısmında da 2 kuzunun olduğu belirlendi. Gördükleri karşısında çok şaşıran gümrük ekipleri de 'Nasıl vicdansızlık' diye tepki gösterdiler.

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  • Gümrükte inanılmaz olay
  • Gümrükte inanılmaz olay
  • Gümrükte inanılmaz olay
  • Gümrükte inanılmaz olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün Türkiye ile Suriye arasında geçişin sağlandığı Akçakale Gümrük Kapısı'nda yaşandı. Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen bir otomobilde arama yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, benzerine az rastlanan bir olayla karşılaştı.

Aracın far kısmını inceleyen ekipler, ağzı ve ayakları bantlanmış 2 adet kuzunun far bölgesine sıkıştırıldığını belirledi. Farları söken ekipler, kuzuları konuldukları yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı. Kuzuların zarar görmemesi için uzun süre uğraşan ekipler, sonunda çıkartmayı başardı.

Aracın bagaj kısmında da inceleme yapan ekipler, 2 kuzu daha olduğunu belirledi. Baygın halde çıkartılan kuzular, su ve yem verildikten sonra Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

'BU NASIL VİCDANSIZLIK?'

Gördükleri karşısında tepki gösteren ekipler, hayvanları incitmeden çıkarmaya çalışırken 'Bu nasıl vicdansızlık' sözleriyle isyan ettiler. 

Gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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