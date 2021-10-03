Ek yerleştirme ile yerleşenler ne zaman okula başlayacak? YKS ek yerleştirme kayıtları bilgisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
MSBden Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyorMSB'den Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyor#Milli Savunma Bakanlığı
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Ezber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecekEzber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Üstünden 12 yıl geçti 157 milyon işlem yapıldıÜstünden 12 yıl geçti! 157 milyon işlem yapıldı#Numara Taşıma
Akın ettiler Toplamak için birbirleriyle yarıştılarAkın ettiler! Toplamak için birbirleriyle yarıştılar#Bartın
Geri dönmeye çaba gösteriyorum'Geri dönmeye çaba gösteriyorum'#Canan Ergüder
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
Çok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdüÇok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdü!#Teoman
İlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyorİlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyor!#Astroloji
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
HABERLERGündem Haberleri

Ek yerleştirme ile yerleşenler ne zaman okula başlayacak? YKS ek yerleştirme kayıtları bilgisi

#Ek Yerleştirme#YKS#Ek Yerleştirme Kayıtları
Ek yerleştirme ile yerleşenler ne zaman okula başlayacak YKS ek yerleştirme kayıtları bilgisi

2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması, ek yerleştirme ile yerleşenler ne zaman okula başlayacak sorusunu beraberinde getirdi. Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 4-7 Ekim tarihleri arasında yaptırması gerekiyor. İşte YKS ek yerleştirme hakkında detaylı bilgiler…

Haberin Devamı

Binlerce adayın merakla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Haberin Devamı

Birinci ek yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için bu yıla özel “ikinci ek yerleştirme” yapılacak. Düşürülen baraj puanlarına göre tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. İkinci ek yerleştirmelerle ilgili tarihler ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ek Yerleştirme#YKS#Ek Yerleştirme Kayıtları