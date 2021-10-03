Ek yerleştirme ile yerleşenler ne zaman okula başlayacak? YKS ek yerleştirme kayıtları bilgisi

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Binlerce adayın merakla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

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Birinci ek yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için bu yıla özel “ikinci ek yerleştirme” yapılacak. Düşürülen baraj puanlarına göre tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. İkinci ek yerleştirmelerle ilgili tarihler ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ