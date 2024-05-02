Einstein finalinde Türk robotu... Türkiye’den 9 takım ödül aldı

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ABD’de 32 yıldır FIRST Vakfı tarafından, Türkiye’de ise 2018 yılından beri Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen FRC’nin Türkiye yarışmaları, 5-24 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapılmış, 153 takımdan 19’u ABD’deki Dünya Şampiyonası’nda yarışmaya hak kazanmıştı. Bu 19 takımdan 17’si ABD’nin Houston kentinde toplam 600 takımın katıldığı turnuvada yerini aldı. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı yarışmada robotlar sınırlı sürede verilen görevleri tamamlamaya çalıştı. En iyi performansı sergileyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken bu takımlar, rastgele 8 farklı bölümde yarıştı. Her bölümde 75 takım yer aldı ve bölümünde birinci olanlar ‘Einstein’ turnuvasına katılmaya hak kazandı. Dünya şampiyonasında sadece finallerin oynandığı bölüm Einstein’a ise ilk kez bu yıl bir Türk takımı katıldı. Topluluk takımı olarak yarışan İstanbul Wildcats, bu turnuvada 5’inci oldu.

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GURUR VERİCİ

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Edirne, Mersin ile Amerika’daki 16 lise öğrencisinin yer aldığı takımın mentörleri Oğuz Mehmet Özgür ve Yiğit Kasakolu, kazandıkları başarılarıyla ilgili ise şunları söyledi: “Einstein Sahası’na çıkan 32 takımdan biri olmak ve ülkemizi temsil edebilmek bizim için gurur verici. Yüzlerce takımla temas kurduk ve hepsinin sempatisini kazandık. Uzun yıllardır kurduğumuz bu hayali gerçekleştirebilmek bizi mutlu ediyor. Bu bölümü 5’incilikle bitirdik ve birincilik hedefimize çok yaklaştık. İlerleyen yıllarda da bu başarımızı artırarak sürdürmeyi istiyoruz.”

6 FARKLI ÖDÜL

Diğer 8 takım ise jürilerin, takımların özgün çabalarını ve performanslarını ödüllendirmeye değer bulduğu ‘Judges’, sürdürülebilir bir programa sahip olan takıma verilen ‘Sustainiblity’, üstün partnerlik ve takım çalışması sergileyenlerin aldığı ‘Team Spirit’, turnuvadaki en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen ve NASA’nın sponsor olarak bir sonraki şampiyona için katılım ücretini ödediği ‘Engineering Inspiration’, FRC’nin en prestijli bir diğer ödülü olan ve toplum için yaptıkları çalışmalarla en büyük etkiyi yaratan ‘Impact’ ile yeni kurulan ve yarışmada ilk sezonu olan takımların saygı ve beğeni toplamayı başardığı için kazandığı ‘Rookie Inspiration’ ödüllerini aldı.

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ÖDÜL ALAN TAKIMLAR