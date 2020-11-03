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AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Ehliyetsiz sürücü terör estirdi!

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Ehliyetsiz sürücü terör estirdi!
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir ehliyetsiz sürücü, otomobille çarptığı motosikletteki polislerden birini yaraladı.

Küçük yaştaki ehliyetsiz sürücünün otomobille trafikte hareket halinde olduğu ihbarını alan ekipler, babasının 59 KC 884 plakalı aracıyla habersiz şekilde trafiğe çıktığı iddia edilen 16 yaşındaki B.B.Ü'nün kullandığı otomobilin peşine düştü.

Ekiplerden kaçmaya çalışan B.B.Ü, önce park halindeki bir otomobile, ardından da motosikletli polis ekibine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşerek hafif şekilde yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan B.B.Ü'ye, "Ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin 50 lira ceza da uygulandı.

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