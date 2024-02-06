×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Düzce#Kaza
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 12:59

Düzce'de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul'a kandil programı için gidenleri taşıyan Cengiz Kılıç yönetimindeki 34 CVB 732 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada minibüsteki Fatma Özer (53) hayatını kaybederken, Cengiz Kılıç (20), Hatice Tekin (53) ve Seyithan Değer (52) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Fatma Özer’in cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.

Minibüste toplam 15 yolcunun bulunduğu, aracın muayenesinin olmadığı ve sürücü Cengiz Kılıç’ın ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, başka bir araçla gidecekleri yere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Düzce#Kaza

BAKMADAN GEÇME!