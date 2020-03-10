Ehliyet sınavında düğme kameralı kopya düzeneği ile yakalandı

Kent merkezinde yapılan Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı’nda (E-MTSK) salon görevlileri bir kişinin durumundan şüphelendi. Polisin arama yaptığı şüphelinin üzerinden 1 adet düğme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için cihaz ile ses aktarım kulaklığı ele geçirildi. Detaylı incelemede sınav merkezi yakınında park halindeki bir araç içerisinde ise olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişinin de görüntüleri izleyerek çözdüğü, soruların cevabını kulaklık yardımıyla bu kişiye ilettiği belirlendi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi detaylı bir şekilde anlatırken, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.