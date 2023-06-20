Ehliyet sınavı kopya şebekesine 'Düzenek' operasyonu

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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin, yazılı sınavı geçme yeterliliği olmayan kişilerin üzerine gizli kamera ve kulaklık düzeneği yerleştirip, sınavda kopya verdiği veya eksik belgesi bulunan sürücü adayları için sahte belge düzenledikleri tespit edildi. Bu yöntemle 300 kişinin ehliyet almasını sağlayan şüphelilerin, yaklaşık 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı.

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Soruşturma kapsamında 270 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan baskınlarda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramalarda ise kamera ve kulaklık düzenekleri ele geçirildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.