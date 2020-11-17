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Ehliyet harcı ne kadar ve nereye yatırılır?
Ehliyet harcı, ilk kez ya da değiştirme ile ehliyetlerini almak isteyen kişilerin yatırması gereken miktar olmaktadır. Ehliyet harcı ücreti, yenileme, değişiklik, ilk kez belge alma gibi işlemlere göre değişkenlik gösteriyor. Sürücü belgesi başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 845 ilçe nüfus müdürlüğünde yapılabilmektedir. İşte, Ehliyet harcı ne kadar ve nereye yatırılır sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Ehliyet harcı ödemeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen adreslere yatırılmalıdır. Bu hesaplara herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda ehliyet işlemleri tamamlanmayacaktır. Ödeme ekranları ve ücret bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilrsiniz.
|Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde
|Ücret (TL)
|“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|2,00 TL
|“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|13,00 TL
|Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde
|Ücret (TL)
|“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|37,00 TL
|“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|200,00 TL
|İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin
|Ücret (TL)
|“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|37,00 TL
|“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|200,00 TL
|“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|249,30 TL
|“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|751,70 TL
|“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|1254,20 TL
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