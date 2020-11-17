Ehliyet harcı ne kadar ve nereye yatırılır?

Ehliyet harcı ödemeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen adreslere yatırılmalıdır. Bu hesaplara herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda ehliyet işlemleri tamamlanmayacaktır. Ödeme ekranları ve ücret bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilrsiniz.

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​ Ücret (TL) “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ Ücret (TL) “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL