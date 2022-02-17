Ehliye sınavında akılalmaz olay! Maskelerine kamera düzeneği kurup kopya çektiler

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Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Gürsel Mahallesi’ndeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus G. (22), yabancı uyruklu Beşir H. (29) ve Rıdvan G. (31) ehliyet sınavına girecek olan Songül T. ve Abdul Seyit T. için cerrahi maske içerisine gizli kamera yerleştirerek özel düzenek kurdu. Songül T. ve Abdul Seyir T. maskeyi ve kulaklığı takarak sınava girerken, şüpheli Yunus G., Beşir H. ve Rıdvan G. ise yaklaşık 50 metre uzaklıkta araç içerisinde sınavdakilere kopya vermeye başladı.

POLİS HEM KOPYA ÇEKENLERİ HEM DE KOPYA VERENLERİ YAKALADI

Sınavda özel düzenekle kopya çekileceği ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı çalışmalarda okulun yaklaşık 50 metre ilerisindeki bir otomobilde araçta bulunan Yunus G. ve Beşir H.’yi yakaladı. Bunun üzerine sınavın bitmesini bekleyen Kağıthane polisi, okul önünde beklemeye başladı. Sınav bitiminde polis ekipleri, Songül T. ve Abdul Seyit T.’yi durdurdu. Şahısların maskesinde inceleme yapan ekipler, kamera ve mikrofon kurulu düzenek olduğunu gördü.

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KAMERALI MASKELER VE ELEKTRONİK CİHAZLAR BULUNDU

Bunun üzerine iki şahıs gözaltına alındı. Düzeneği kuran şahısların araçlarında da arama yapan polis, firari Rıdvan G.’nin kimliğini, 2 adet kredi kartı şeklinde elektronik cihaz ve içerisinde sim kartlar, taşınabilir modem ve 2 adet kamera düzeneği kurulmuş cerrahi maske bulundu.

SINAVDA KOPYA ÇEKENLER SERBEST KALDI

Sınav sonucunda ehliyet sınavına giren şahıslara özel düzenek kuran Yunus G. ve Rıdvan G.’nin emniyette “belgede sahtecilik suçundan” kayıtları olduğu ortaya çıktı. Sınav giren Songül T. ve Abdul Seyit T.’ye ise ifadeleri alınarak “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan da adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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KAMERALI DÜZENEĞİ KURANLAR TUTUKLANDI

Öte yandan araçta yakalanan Yunus G. ve Beşir H. ifadelerinin alınması ve “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan da adli işlem yapılması sonrasında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari Rıdvan G.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.