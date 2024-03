Eğlence mekanının sahibi öldürmüştü! 'Hobi olsun diye taşıdığım tabancamla ateş ettim'

Haberin Devamı

Olay, 19 Haziran 2023’te saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl ilçesinde gece kulübü işletmecisi Arif Akcan'a, Dikçeşme Sokak'tan yürüyerek Altıparmak Caddesi’ne çıktığı sırada yanına yaklaşan, 16 AVC 039 plakalı otomobilden ateş açıldı. Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, vücuduna 4 kurşun isabet eden Arif Akcan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan araştırmada, otomobili kullananın Can Sır, ateş eden kişinin ise İlker Karagöz olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Can Sır, bir gün sonra Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzerinde yürürken, İlker Karagöz ise cinayetten 2 gün sonra, kaçtığı İnegöl’de anayol üzerindeki ağaçlıkta yakalanarak gözaltına alındı. Can Sır ile İlker Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Birçok suçtan kaydı bulunan ve cinayeti itiraf eden İlker Karagöz’ün, alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle Akcan’ın, İnegöl ilçesindeki gece kulübünden çıkarıldığını, bu nedenle onu Bursa’ya kadar takip edip, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ayrıca saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akcan'ın, yolda yürürken arkasından gelen otomobilden ateş açıldığı ve yere yığıldığı görüldü.

‘GÜRÜLTÜ YAPTIĞIM İÇİN DIŞARI ÇIKARDILAR’

Haklarında Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar İlker Karagöz ve Can Sır’ın yargılanmasına başlandı. Mahkemede ilk kez ifade veren İlker Karagöz, olayın yaşandığı tarihte Arif Akcan’ın İnegöl ilçesinde işlettiği eğlence mekanından, gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkartıldığını söyleyerek, “Arif Akcan’ın işlettiği içkili mekana, arkadaşlarımla eğlenmek için gitmiştim. Burada gürültü yaptığım gerekçesi ile bizimle tartıştılar ve bizi yaralayıp dışarı attılar. İş yerinden çıktıktan sonra, iş yerinin önünde Arif Akcan ile de tartıştık. Biz daha sonra oradan ayrıldık” dedi.

‘CEBİMDE HOBİ AMAÇLI SİLAH TAŞIYORDUM’

Karagöz, mekandan çıkarıldıktan sonra başka bir yere eğlenmek için gittiğinde tesadüfen Arif Akcan’ı yolda gördüğünü ve kendisine 4 el ateş ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Benim Arif Akcan’ın iş yerine gittiğimde, üzerimde hobi amaçlı taşıdığım tabancam bulunuyordu. Olay yerinden ayrıldıktan sonra, başka bir eğlence mekanında arkadaşım Can ile tesadüfen karşılaştık. Ben başka bir suçtan cezaevine gireceğim için, son kez eğlenmek amacıyla o gece dışarıda vakit geçiriyordum. İnegöl’deki eğlence mekanları çok kalabalık olduğu için Bursa’ya gitmek istedim. Eğlenmeye giderken tesadüfen Arif Akcan’ı, Altıparmak Caddesi’nde gördüm. Can’a silahı göstermeden, arabadan Akcan’a kızdığım için ateş ettim. Ailem var, çocuklarım mağdur oldu. Maddi durumumu göz önünde bulundurmanızı talep ediyorum ve tahliyemi istiyorum.”

‘İLKER’İN SİLAHLA BİRİNİ VURACAĞINI BİLMİYORDUM’

Olay günü İlker Karagöz’ün içinde bulunduğu aracı kullanan Can Sır ise Arif Akcan ile aralarındaki husumetten haberi olmadığını söyleyerek, “İnegöl’de eğlence mekanları kalabalık olduğu için, İlker’in yönlendirmesi ile Bursa’ya gitme kararı aldık. Birlikte Altıparmak Caddesi’nde seyir halindeyken, İlker bana aracı yavaşlatmam gerektiğini söyledi. Ben de gireceğimiz mekana geldiğimizi düşünerek yavaşladım. O anda İlker Karagöz’de silah olduğunu fark etmemiştim. İlker bir anda cebindeki silahı çıkartarak rastgele ateş açtı. Olayın şoku ile kime neden ateş ettiğini anlamadım. İlker aracımı İnegöl’e sürmem gerektiğini ve kimseye bir şey söylemememi istedi. Korkudan eve gittim ve sonra yakalandım. Konu ile alakam yoktur. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

'SUÇTA KULLANILAN SİLAHIN DEĞERİ 200 BİN LİRA’

Maktul Arif Akcan’ın ailesinin Avukatı Büşra Öztürk Karaçam ise İlker Karagöz’ün hobi amaçlı taşıdığını söylediği silahın değerinin 200 bin lira olduğuna dikkat çekerek, “Sanığın ekonomik durumu ile bu silahı alması mümkün değildir. Sanık İlker Karagöz’ün hesabının araştırılmasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.