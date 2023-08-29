×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 9 yaralı, 4 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Eğlence Mekanı#Bıçaklı Kavga
Eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 9 yaralı, 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 09:50

Tunceli'de, Munzur Çayı kenarındaki eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Yakın bir noktada denetim yapan polis ekipleri, mekana gelip havaya ateş ederek tarafları ayırdı. Bıçaklı kavgada 9 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün gece, şehir merkezinden geçen Munzur Çayı kenarındaki bir alkollü eğlence mekanında meydana geldi. Bir grup müşteriyle iş yeri çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve içki şişelerinin kullanıldığı kavgada, 9 kişi yaralandı.

Bu sırada bölgeye yakın bir noktada denetim yapan polis ekipleri, mekana gelip havaya ateş ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli#Eğlence Mekanı#Bıçaklı Kavga

BAKMADAN GEÇME!