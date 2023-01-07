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Eğitimci Nazmi Arıkan ve Şerif Eker cinayetinde yeni detaylar: Tetikçi tutmak için borç para istemiş

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#Çanakkale#Nazmi Arıkan#Şerif Eker
Eğitimci Nazmi Arıkan ve Şerif Eker cinayetinde yeni detaylar: Tetikçi tutmak için borç para istemiş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 10:52

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili tutuklanan Ufuk Akçekaya'nın olaydan 1 yıl önce arkadaşı T.T.'den borç istediği öğrenildi. İfadesine başvurulan T.T.'nin Akçekaya'nın Nazmi Arıkan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu aralarında bulunan para anlaşmazlığı nedeniyle öldüreceğini ya da kendisine 2-3 milyon lira borç para vermesi durumunda tetikçi tutarak ikisini de öldürteceğini söylediği ortaya çıktı. T.T.'nin bu ifadesi soruşturma dosyası ve iddianameye de girdi.

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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Yapılan otopside Arıkan da 12'si öldürücü 47, şoförü Şerif Eker’de ise 27'si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi.

Otopsinin ardından Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi.

Eğitimci Nazmi Arıkan ve Şerif Eker cinayetinde yeni detaylar: Tetikçi tutmak için borç para istemiş

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Başlatılan soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanan Akçekaya, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede savcı, Akçekaya için 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan' ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Eğitimci Nazmi Arıkan ve Şerif Eker cinayetinde yeni detaylar: Tetikçi tutmak için borç para istemiş

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ARKADAŞINI BORÇ VERMEYE 'ÇOCUKLARIMIN OKUL TAKSİDİ' İÇİN DİYEREK İKNA ETMİŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan tanık T.T.'nin, Akçekaya'nın 1 yıl önce kendisinden Nazmi Arıkan'ı öldürmek maksadıyla tetikçi tutmak için 2- 3 milyon lira borç para istediğini söylediği öğrenildi. Akçekaya'nın arkadaşı T.T.'nin bu ifadesi soruşturma dosyası ve iddianameye de girdi.

Eğitimci Nazmi Arıkan ve Şerif Eker cinayetinde yeni detaylar: Tetikçi tutmak için borç para istemiş

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T.T., savcılıktaki ifadesinde, "Ufuk Akçekaya'yı Tokat Spor Başkanı olması ve şahsımın da spor ile uğraşmasından dolayı zaman zaman görüşmelerimiz olmuştur. Yine bundan yaklaşık olarak 1 sene evvel İstanbul'un Etiler semtinde kafede oturduğum esnada Ufuk Akçekaya tarafından şahsıma hitaben kendilerini tanımadığım Nazmi Arıkan ve Tokat Belediye Başkanı olan Eyüp Eroğlu'nu aralarında bulunan para anlaşmazlığı nedeniyle öldüreceğini ya da kendisine 2-3 milyon lira borç para vermem durumunda tetikçi tutarak bahse konu şahısları öldürteceğini belirtti. Bu konuşmaların üzerine kendisine evli olduğunu, ailesi olduğu için düşünmüş olduğu hususların yanlış olduğunu belirttim. Bunun üzerine kendisi, 'Öldürme olayı için para vermesen de içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan kurtulmak ve çocuklarının okul taksitlerini ödemem için borç ver' diyerek tekrar para talebinde bulundu. Ben de bunun üzerine kendisini tanımış olmam ve halen Tokatspor Başkanı olması nedeniyle 10 bin dolar borç para verdim. Aradan yine belli bir zaman geçtikten sonra arkadaşlarım aracılığıyla kendisine vermiş olduğum parayı çocuklarının okul taksiti için kullanmadığını ve gece kulüplerinde eğlenerek harcadığını öğrendim" dedi.

Eğitimci Nazmi Arıkan ve Şerif Eker cinayetinde yeni detaylar: Tetikçi tutmak için borç para istemiş

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