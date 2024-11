Eğitim Gözleme Raporu 2024: 612 bin çocuk okula gitmedi

Haberin Devamı

Muş, Ağrı ve Gümüşhane gibi bölgelerde eğitimden uzaklaşanların sayısı daha fazla oldu. Önceki yıl kız çocukların okullulaşma oranlarının daha düşük olduğu bölgelerde, 2023-2024’te bu oranların erkeklerle eşitlendiği görülüyor. Bölgeler arasında kız çocukların ortaöğretim net okullulaşma oranlarının erkeklerden daha düşük olduğu tek bölge Güneydoğu Anadolu oldu. Raporda “Eğitim dışındaki çocukların sayısına yaş gruplarına göre bakıldığında en büyük grubun yüzde 73.9’la 14-17 yaş aralığı olduğu görülüyor. Eğitim dışındaki çocuk sayısının 15 yaştan sonra arttığı görülüyor. Bu yaştan itibaren en az her 20 çocuktan biri eğitim dışında kalıyor. Ayrıca 2023-2024’te 15, 16 ve 17 yaştaki eğitim dışındaki çocuk oranı önceki yıldaki seviyenin üstüne çıktı. 16 yaşındaki her 10 çocuktan biri, 17 yaşındakilerde ise her 7 çocuktan biri eğitim dışında kaldı” denildi.