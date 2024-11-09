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Eğitim Gözleme Raporu 2024: 612 bin çocuk okula gitmedi

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#Eğitim Reformu Girişimi#Eğitim Gözleme Raporu 2024#Okul
Eğitim Gözleme Raporu 2024: 612 bin çocuk okula gitmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 07:00

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından yayınlanan Eğitim Gözleme Raporu 2024’e göre Türkiye’de zorunlu eğitim çağında olan 612 bin 814 çocuk eğitim dışında kaldı.

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Muş, Ağrı ve Gümüşhane gibi bölgelerde eğitimden uzaklaşanların sayısı daha fazla oldu. Önceki yıl kız çocukların okullulaşma oranlarının daha düşük olduğu bölgelerde, 2023-2024’te bu oranların erkeklerle eşitlendiği görülüyor. Bölgeler arasında kız çocukların ortaöğretim net okullulaşma oranlarının erkeklerden daha düşük olduğu tek bölge Güneydoğu Anadolu oldu. Raporda “Eğitim dışındaki çocukların sayısına yaş gruplarına göre bakıldığında en büyük grubun yüzde 73.9’la 14-17 yaş aralığı olduğu görülüyor. Eğitim dışındaki çocuk sayısının 15 yaştan sonra arttığı görülüyor. Bu yaştan itibaren en az her 20 çocuktan biri eğitim dışında kalıyor. Ayrıca 2023-2024’te 15, 16 ve 17 yaştaki eğitim dışındaki çocuk oranı önceki yıldaki seviyenin üstüne çıktı. 16 yaşındaki her 10 çocuktan biri, 17 yaşındakilerde ise her 7 çocuktan biri eğitim dışında kaldı” denildi.

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#Eğitim Reformu Girişimi#Eğitim Gözleme Raporu 2024#Okul

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