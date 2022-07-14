Eğitim dünyası şokta! Fen Bilimleri Okulları’nın kurucusu öldürüldü

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Fen Bilimleri Okulları’nın kurucusu Nazmi Arıkan (69), beraberinde şoförü Şerif Eker’le önceki gün Gelibolu’nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine gitti. Çiftlik çalışanları dün öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker’i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile şoförü Eker’in salonda kanlar içerisinde cansız bedenlerini buldu.

BOĞUŞMA İZLERİ VAR

İhbar üzerine çiftliğe savcı, jandarma ve sağlık ekipleri gitti. Sağlık ekibi, Arıkan ve Eker’in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma incelemesinde gece yarısı çiftliği basan kişi veya kişiler ile Arıkan ve şoförü arasında boğuşma izleri tespit etti. Arıkan’ın önceki gece son olarak çiftlikte görevli veteriner ile saat 23.00’e kadar birlikte olduğu, gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi. Saldırıyla ilgili soruşturma açılırken Arıkan ve Eker’in cesedi, otopsi için Adli Tıp’a kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan’ın ölümü eğitim dünyasını yasa boğdu.

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İş hayatının büyük kısmını dershanecilikte geçiren Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu Nazmi Arıkan, Türkiye genelinde üniversite hazırlık ve liselere hazırlık kursu olmak üzere 80 şubesi, 2021-2022 öğretim yılından itibaren de özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, anadolu lisesi, fen lisesi, ortaokul, ilkokul, anaokulu olmak üzere yaklaşık 200 kurumda eğitim-öğretim faaliyetini sürdürüyordu.

HAYATINI EĞİTİME ADADI

16 Mart 1953’te Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Salur köyünde doğan Nazmi Arıkan, Tokat Öğretmen Okulu’nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Arıkan, daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü’nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu’nda bir yıl öğretmenliğin ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi’nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği okudu.

İŞİ ÇOCUKLARINA DEVRETMİŞTİ

Arıkan 1996’da devraldığı Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi’ni tek şubeden yüzlerce şubeye çıkardı. Birçoğunu okullaştırdı. Bir süre önce işlerini iki oğluna devredip en çok sevdiği toprağa dönerek kendi çiftliğinde çiftçilik yapmayı hedefliyordu.

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‘EN ÇOK SEVDİĞİM ŞEY ÇİFTÇİLİK YAPMAK’

Nazmi Arıkan, Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

“En başarısız olduğum alan İngilizceyi öğrenmemek. Eğitimimi kişisel gelişim için yapıyorum. Oğlumla beraber yüksek lisans yapıyorum. Herkes hayatına yatırım yapsın, ileride bu yatırım karşısına gelir. Para peşinden koşana gelmiyor, işini doğru yapana gidiyor. Büyük oğlum kurumların eğitim öğretiminden, küçük oğlum yayınlardan sorumlu. Onlar bu işi benden daha iyi yapıyorlar. Kurumların sürekliliği onu devam ettirecek kişilerle oluyor. Eğitim işi fabrika gibi değil, profesyonellerle zaman zaman sıkıntı yaşanıyor, çocukların bu işi devam ettirmesi lazım. En çok sevdiğim şey toprağa dönüp kendi çiftliğimde çiftçilik yapmak. Ben emekliliğe doğru adım attım. Aile şirketlerinde devir teslim önemli. Herkes nasıl devir teslim yapacağını iyi planlamalı. Eskiler koltuğa sarılıyor, yeniler de onu düşürmek için koltuğun altına muz kabuğu koyuyor. Kimse bunu yaşamasın.”