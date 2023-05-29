Ege'de tansiyonu düşüren adımlar

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Türkiye’deki 6 Şubat depremleri ile Yunanistan’daki tren kazasının ardından iki ülke arasında tesis edilen olumlu havanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan tarafından her yıl tüm Ege Denizi’ni kapsayacak şekilde mayıs-haziran aylarında icra edilen Kataigis Tatbikatı yerine eğitim standartlarını idameye yönelik küçük çaplı faaliyetler yerine getirildi.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı faaliyetlerinde düzenlemeye gitti. Her sene haziran ayının ilk haftasında su üstü gemileri, denizaltılar, insanlı ve insansız hava araçları dahil 200'ün üzerinde unsurla binlerce personelin katıldığı Denizkurdu Tatbikatı yerine uluslararası ilişkiler ve mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda tatbikat yerine taktik eğitimler gerçekleştirilecek.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 6 Şubat depremlerinin ardından Bakan Akar’ın daveti üzerine nisan ayının başında Hatay’ı ziyaret etmiş, iki bakan deprem bölgesindeki görüşmesinin ardından, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin hiçbir komşusuna karşı saldırgan tutum içinde olmadığını belirterek, "Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. 'Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu müreffeh şekilde yaşasınlar' diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.