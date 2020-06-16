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DHA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 01:13,Son Güncelleme:

Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki yangın 1 saatte söndürüldü

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın, zarara yol açtı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda bilinmeyen nedenle çıktı. Salondan yükselen dumanı gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. 

Yangın zarara yol açarken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. 

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