×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanlığı'nı kazandı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Mehmet Kemal Yazıcıoğlu#Eyüp Eroğlu
Efsane vali Recep Yazıcıoğlunun oğlu, Tokat Belediye Başkanlığını kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 23:10

Efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen Yazıcıoğlu "Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim" dedi.

Haberin Devamı

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı.

MHP, Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu aday gösterdi. Sandıkların yüzde 80'nden fazlasının açıldığı Tokat'ta, Yazıcıoğlu, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alarak birinci aday olarak sandıktan çıktı.

1920 yılında il olan Tokat'ta ilk kez bir MHP'li aday kazanmış oldu.

Efsane vali Recep Yazıcıoğlunun oğlu, Tokat Belediye Başkanlığını kazandı

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

VATANDAŞLARA SESLENDİ: BELEDİYENİN KAPILARI SÖKÜLECEK

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Burada vatandaşlara hitap eden Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki, teşekkür ediyoruz. Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Bu farkı göreceksiniz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz. Ben sizin bir kardeşinizim. Kapım sonuna kadar açık. Gönül rahatlığıyla gelin meramınızı anlatın. Ben de sizi dinleyip var gücümle çalışacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tokat'a bir bahar iklimi geldi. Tokat'a bir uyum iklimi geldi. Tokat'a bir kucaklaşma iklimi geldi. Tokat Türkiye'ye örnek olacak, buna inanın. Türkiye'nin ve Tokat'ın buna çok ihtiyacı var. Sizleri çok seviyorum. İnşallah dediğim gibi Tokat'ta belediyenin kapıları sökülecek ve Tokat'ta tarih yazmaya devam edeceğiz. Sizi güvenli ve sağlıklı yerlerde oturtturmak için Tokat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için işsiz kalmayan annelerin gözyaşı dökmediği, işsiz kalmamış gençler için çaba sarf edip var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Tokat'ın altın yılları için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Efsane vali Recep Yazıcıoğlunun oğlu, Tokat Belediye Başkanlığını kazandı

Haberin Devamı

Tokat'ta AK Parti Adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Mehmet Kemal Yazıcıoğlu#Eyüp Eroğlu

BAKMADAN GEÇME!