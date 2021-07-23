Efes ve Şirince’ye ‘tarihi’ ilgi

Türkiye'nin tatil bölgelerinde bayram yoğunluğu artarak devam ediyor. Sahillerdeki ve turistik bölgelerdeki bu hareket kendini tarihi köylerde ve antik kentlerde de gösteriyor. Bozcaada, Altınoluk, Ayvalık ve Sarımsaklı gibi Kuzey Ege’nin gözde tatil bölgelerinde yaşanan yoğunluğu tatilin ilk günlerinde sizlere aktarmıştık. Bu bölgeleri geride bırakıp Ege’nin güneyine inmeye başladığımızda ise yollardaki araç trafiğinin daha da arttığını gördük. Özellikle İzmir çıkışında Çeşme ve Kuşadası yönünde ciddi yoğunluklar vardı. Ege’nin doğal güzellikleri ile ünlü bölgesi Akyaka girişindeki araç kuyruğu ise sürücülerin saatlerce beklemesine neden oldu.

Efes

AVRUPALI EFES’TE

Bayramda deniz, kum ve güneş tatilinin haricinde alternatif arayanların adresi ise Efes Antik Kenti ve Şirince oldu. Efes’te yoğunluk henüz girişte uzun bir bilet kuyruğu ile kendini gösterirken içeride ise kalabalık turist grupları vardı. Rehberler yoğun kalabalıkta kendisini duyurmak için olabildiğince yüksek sesle anlatımlar yapıyordu. Efes’te ağırlıklı olarak Avrupalı turist grupları yer alırken Ruslar da dikkat çekiyordu. Efes’teki yabancı turist hareketinin kendileri için sevindirici olduğunu belirten hediyelik eşya satan esnaf, “Efes Türkiye’de yabancı turistlerin en çok uğradıkları noktalardan biri. 2 yıldır eskiye göre çok fazla turist grubu uğramıyordu. Ancak özellikle Avrupalı turisti tekrar görmeye başlamak güzel oldu” dedi.

Şirince

‘SİNEK AVLIYORDUK’

Şirince’de de işletmeciler otellerin bayramda yaklaşık yüzde 85 doluluk oranını yakaladığını belirtti. 2 senedir adeta sinek avladıklarını belirten köy esnafı bayram hareketinin kendilerine ilaç gibi geldiğini anlattı. Bayramda ziyaretçilerin tamamının neredeyse yerli turistlerden oluştuğunu belirten esnaf, fiyatlarda da pandemi öncesine göre yüzde 25-30 artış olduğunu bayramda konaklama fiyatlarında bu artışın yüzde 50’yi bulduğunu belirtti.

Şirince’deki otoparkları dolduran plakalara bakıldığında ise çoğunlukla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Trabzon plakaları yer alıyordu. Şirince’de ziyaretçiler şarap, sabun ve hediyelik eşya dükkanlarında yoğunluk oluşturdu.

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