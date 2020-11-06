Bulgaristanâ€™Ä±n 1 EylÃ¼l itibariyle karantina sÃ¼recini kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Edirneâ€™ye gelmeye baÅŸlayan Bulgar turistler, cuma gÃ¼nleri ve Ã¶zellikle hafta sonlarÄ± kentte adÄ±m atacak yer bÄ±rakmÄ±yor. Her cuma kentte kurulan Ulus PazarÄ±â€™na gelen komÅŸu Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±, hem tekstil hem de mutfak ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± da buradan karÅŸÄ±lÄ±yor. TaÅŸÄ±yabildikleri kadar Ã¼rÃ¼n alan Bulgar turistler, iki Ã¼lkede de artan koronavirÃ¼s vaka artÄ±ÅŸÄ±na aldÄ±rmayarak alÄ±ÅŸveriÅŸlerine devam ediyor.



'AKIN AKIN GELÄ°YORLAR'



Ulus PazarÄ± esnafÄ±ndan Salih MÄ±zrak, Bulgar turistlerin sÄ±kÃ§a gelmesinden dolayÄ± iÅŸlerinin iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi. MÄ±zrak, "Ä°ÅŸler Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r iyi. En Ã§ok Bulgaristanâ€™dan geliyor mÃ¼ÅŸteri. KomÅŸularÄ±mÄ±z yaklaÅŸÄ±k 1 aydÄ±r Edirneâ€™mizi ÅŸenlendirdiler. Hem esnafÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yor hem de gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla pazarÄ±mÄ±zdan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yorlar. Bir de pazarÄ±mÄ±zda Aâ€™dan Zâ€™ye her ÅŸeyi ucuz bulduklarÄ± iÃ§in geliyorlar" dedi.



'TEKSTÄ°LDEN MUTFAK Ä°HTÄ°YAÃ‡LARINA KADAR BURADAN KARÅžILIYORUZ'



Bulgaristan'da TÃ¼rklerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± KÄ±rcaali kentinden gelen GÃ¼lÅŸen DÃ¶nmez, fiyatlar uygun olduÄŸu iÃ§in her hafta Edirneâ€™ye geldiklerini sÃ¶yledi. DÃ¶nmez, "Bulgaristanâ€™dan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak iÃ§in geldim Ã§Ã¼nkÃ¼ fiyatlar Ã§ok uygun. Ä°stediÄŸimizi alabiliyoruz. Bunun yanÄ±nda buradan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla Bulgaristanâ€™dan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z arasÄ±nda kalite farkÄ± var ve burada mÃ¼ÅŸteriye karÅŸÄ± Ã§ok ilgi alaka var, Ã§ok iyi davranÄ±yorlar. Her geliÅŸimde 2 bin liralÄ±k alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yorum. KÄ±yafet, mutfak malzemeleri her ÅŸeyi buradan karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Bulgaristanâ€™da kesinlikle mÃ¼ÅŸteriyle ilgilenmezler" diye konuÅŸtu.



'HER GELDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDE 3 BÄ°N LÄ°RA HARCIYORUZ'



KÄ±rcaaliâ€™den gelen YÄ±ldÄ±z Ayaz ise her alÄ±ÅŸveriÅŸe geldiÄŸinde 3 bin lira harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bulgaristanâ€™dan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya geldim. Buradaki Ã¼rÃ¼nler hem Ã§ok iyi hem de fiyat ucuz. Fark bayaÄŸÄ± var Bulgaristanâ€™la burasÄ± arasÄ±nda. Her geldiÄŸimizde 3 bin lira gidiyor. Her hafta geliyoruz. Bunun yanÄ±nda esnafÄ±n gÃ¼zel davranmasÄ± da bizi mutlu ediyor" dedi.



'SAÄžLIK Ã–NLEMLERÄ° EN ÃœST SEVÄ°YEDE'



Ulus PazarÄ± Esnaf Kooperatifi BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent ReisoÄŸlu ise pazarda oluÅŸan yoÄŸunluÄŸa karÅŸÄ± hijyen Ã¶nlemlerini en Ã¼st seviyede aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bulgar vatandaÅŸlar Edirneâ€™ye raÄŸbet ediyorlar, yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor. Edirneâ€™nin ticareti dolayÄ±sÄ±yla hareketlendi. Bununla birlikte koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla bu yoÄŸunluÄŸa karÅŸÄ± Edirne ValiliÄŸi, Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yoÄŸun Ã¶nlemler alÄ±nÄ±yor. Biz de kooperatif olarak pazarda bÃ¼tÃ¼n hijyen Ã¶nlemlerini Bulgarca anonslar yaparak hatÄ±rlatÄ±yoruz. TÃ¼m Ã¶nlemlerimizi en Ã¼st seviyede alÄ±yoruz. TÃ¼m esnafÄ±mÄ±zÄ±n HES kodlarÄ±nÄ± alarak Ã¶yle iÃ§eriye alÄ±yoruz. SaÄŸlÄ±klÄ± bir ortam yaratÄ±yoruz. Ã–nce tedbir ve saÄŸlÄ±k sonra alÄ±ÅŸveriÅŸ diyoruz" diye konuÅŸtu.



'KURALLARA UYULDUÄžU SÃœRECE SORUN YOK'



Edirne'yi TanÄ±tma ve Tava CiÄŸer Kalite Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Bahri Dinar, koronavirÃ¼s sÃ¼recinde yoÄŸun olarak gelen Bulgar ve yerli turistlerin, maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olduklarÄ±nÄ±, kendilerinin de esnaf olarak Ã¶nlemlerini aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Dinar, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Daha Ã¶nceden zaten Bulgar turistler Edirne'ye Ã§ok yoÄŸun ÅŸekilde akÄ±n ediyorlardÄ±. KoronavirÃ¼s belasÄ± hayatÄ±mÄ±za girdikten sonra biraz kesintiye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. 1 EylÃ¼l'den sonra kapÄ±lar yeniden aÃ§Ä±ldÄ± ve yine Bulgar misafirlerimiz akÄ±n akÄ±n geliyorlar diyebiliriz. Bununla birlikte koronavirÃ¼s artÄ±k dÃ¼nyanÄ±n ortak hastalÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±nda var. DÃ¼nyanÄ±n da 3 ortak kuralÄ± var; maske, mesafe ve hijyen. DolayÄ±sÄ±yla Edirne'de de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã§ok sÄ±kÄ± denetlemeleri var, sÃ¼rekli gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡arÅŸÄ±da insanlar artÄ±k alÄ±ÅŸtÄ±, sÃ¼rekli maskeli dolaÅŸÄ±yorlar. Ä°ÅŸletmelerimize gelenler de sÃ¼rekli ellerini dezenfekte ediyorlar. Her iki taraf da kurallara uyuyor. Kurallara uyduÄŸumuz sÃ¼rece de zaten bir sorun olmuyor."Â

Â