Edirne’den Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü şüphelisi 36 şahıs yakalandı

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Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 25'inin FETÖ, 1'inin de PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi. UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 şahıs, KİHBİ sisteminden aranan 2 ve askeri suçlardan aranan 18 şahıs olmak üzere toplamda 35 şahıs gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.