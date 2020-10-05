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AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 18:39 | Son Güncelleme:

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçma girişimi içinde oldukları belirlenen 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki M.Y. (48), R.M. (31) ve S.K.M'yi (26) gözaltına aldı.

Şüpheliler, Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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