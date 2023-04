Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı

Haberin Devamı

Edirne'de belediye denetimindeki toplu taşımayı sağlayan ETUS’te midibüs şoförü F.B., yolcularla ve Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olduğundan indirimli seyahat etmek isteyen Yusuf Çelik ile tartıştı. Midibüsteki tartışma başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, farklı güzergah kullandığı için kadın yolcunun tepki gösterdiği şoför F.B., "Hepiniz patron, hepiniz şoför, hepiniz yönetim kurulum başkanımsınız. Yok oradan gitme, yok öyle yap, git şikayetini et istediğin yere. Hatta beni mahkemeye bile verebilirsin" dediği, yolcunun da "Evet mahkemeye vereceğim" cevabını verdiği görüldü. Şoförün bu sözleri diğer yolcuları da rahatsız edince, şoförle yolcular arasında tartışmalar yaşandı.



'İN AŞAĞIYA, İNMEZSEN BEN İNECEĞİM'



Midibüse binen Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Yusuf Çelik ile şoför arasında bu kez ücret tartışması yaşandı. Çelik, "Sen neden insanlara bağırıyorsun?" deyince başlayan tartışmada F.B., aracın kontağını kapatıp Çelik'e, "İn aşağıya, inmezsen ben ineceğim. Bana öyle artistlik yapma. 6,45 öğrenci bileti basıyorsun, utanmıyorsun. Git beni isteğin yere şikayet et" dedi. Çelik'in de F.B.'ye öğrenci kartını göstererek, "Tamam bırak in. Ver anahtarları in aşağıya. Kartı sen mi verdin bana? Ben şimdi yüksek lisans yapıyorum ve bu kartı bana devlet verdi. Sen değil, senin cebinden çıkmıyor bu para. Sen burada kimseye hakaret edemezsin, bu arabada" cevabını verdiği görüldü. İkilinin tartışmasında F.B., midibüsü durdurdu. Öğrenci kartıyla seyahat eden Çelik ise araçtan indi.



YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ KONUŞTU



Yaşananların ardından konuşan Yusuf Çelik, yüksek lisans öğrencisi olmasının yanı sıra ücretli öğretmenlik yaptığını belirtti. Şoförün midibüsteki öğrencilerine 'maymun' demesiyle, aralarında tartışma başladığını söyleyen Çelik, "Ben, Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ücretli öğretmenlik yapan ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel Kültür Anabilim Dalı'nda 'Görsel Kültür' yüksek lisans öğrencisiyim. Devletin bana yasal olarak vermiş olduğu bütün imkanlardan ben de elimden geldiğince faydalanmaya çalışıyorum. Aynı zamanda ücretli öğretmenlik de yapıyorum. Tartışmanın ana nedeni zaten buradan çıktı. Otobüs içerisinde son ana kadar hiçbir ses çıkarmamamıza rağmen şoför, hakaret edercesine konuşmalara başladı ve Orduevi durağına geldiğimizde artık dayanılamayacak durumdaydı. Şoför bizi çok şaşırttı. ETUS'a öyle bir şoför nereden bulunmuş, nereden gelmiş bilmiyorum. Öğrencilerime 'Maymun' kelimesiyle hitap etmeye, hakaret etmeye başladı. Ben de kendisine gidip, 'Benim çocuklarıma nasıl böyle bir hakarette bulunabiliyorsun diye ithamda bulundum" dedi.



'FARKLI GÜZERGAHLARDAN GİTTİ'



Şoförün farklı güzergahlardan gittiğini ve bu nedenle yolcularla arasında tartışmanın sürdüğünü belirten Çelik, "Ben öğretmenim. Niye benim öğrencilerime bu şekilde hakaretlerde bulunuyorsun? Sen kimsin? Sizi şikayet ettiğimiz halde niye tekrar şoför koltuğuna oturtuyorlar?' gibi ithamlarda bulununca kontağı kapattı. Bana, 'Hoca, sen 6,45 basıyorsun, fazla sesini çıkarma, göz yumuyoruz' dedi. Ben de 'Hayırdır; bu kartı bana devlet verdi. Ben öğrenciyim, aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum ve ücretli öğretmenlik yapıyorum. Sen vermedin. Bu paralar senin cebinden çıkmıyor' dedim. Sesler yükselmeye başladı. O da kontağını kapattı, 'Arabadan iner misin?' dedi. 'İnmiyorum. Benim durağım burası değil, inmeyeceğim de' dedim. Ondan sonra araba içindeki yolcular, 'Lütfen beyefendi iner misiniz? Biz de yolumuza devam edeceğiz' gibi ithamlarda bulununca ben de indim ve yoluma devam ettim. O da arabada söylenmeye devam ediyordu" diye konuştu.



Çelik, şoför hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.