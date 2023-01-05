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Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama

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#Edirne#Polis#Terör
Edirnede yakalanan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 13:18

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

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Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede 2 gün önce Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri İ.O., R.S. ve G.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ise Enez ilçesi ve il merkezindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yaptı. Burada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri R.K. ve M.K. ile PKK şüphelisi F.K.'yi yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerince teslim edildi. Soruşturma sürüyor.(

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#Edirne#Polis#Terör

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