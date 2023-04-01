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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

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#Edirne#Uyuşturucu#Gözaltı
Edirnede uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 16:47

Edirne'de polis, jandarma ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Edirne'de kolluk kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis, jandarma ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede son bir haftada düzenlenen operasyonlar sonucu, 137,46 gram metamfetamin, 99,64 gram esrar, 19,39 gram bonzai, 10,32 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 58 sentetik ecza ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranması olan 6 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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#Edirne#Uyuşturucu#Gözaltı

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