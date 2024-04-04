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Edirne'de temizlik görevlisi muhtarlık oy pusulalarını çöpe atmıştı... Mahallede seçimler yenilenecek

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#Edirne#Oy#Secim2024
Edirnede temizlik görevlisi muhtarlık oy pusulalarını çöpe atmıştı... Mahallede seçimler yenilenecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 09:59

Edirne'de 31 Mart seçimlerinde temizlik görevlisinin sayılmayan muhtarlık oy pusulalarını çöpe atması, seçimin yenilenmesine neden oldu. Mahallede muhtarlık seçimi 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek.

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31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde Edirne'de akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Edirne'nin Umurbey Mahallesi’nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 6 sandık kuruldu. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanmanın sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

5 sandıkta oy sayımı tamamlanırken son sandıkta ise kriz yaşandı. 3153 numaralı sandıktan çıkarılan belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin oy pusulaları sayılırken, sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı.

Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı.

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Oyların çöpe atılması nedeniyle mahalle muhtarının belirlenemediğini ve seçim gününe kadar görevine devam edeceğini belirten Umurbey Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Turhan Özgünden o gün yaşananları anlatarak, 2 Haziran 2024 tarihinde mahalle halkının tekrar sandığa gideceğini ifade etti.

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#Edirne#Oy#Secim2024

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