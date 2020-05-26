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EDİRNE (İHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 17:57,Son Güncelleme:

Edirne'de şiddetli sağanak: Araçlar yolda kaldı

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Edirne'de şiddetli sağanak: Araçlar yolda kaldı
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Edirne’de şiddetli sağanak etkili oluyor. Yağmur suları nedeniyle göle dönen caddelerde, bazı araçlar yolda kaldı. Talihsiz sürücülerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edirne’de, şiddetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte akşamüzeri etkili olmaya başlayan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı araç sürücüleri, yağmur suları ile kaplanan caddelerde mahsur kaldı. Talihsiz sürücülerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edirnede şiddetli sağanak: Araçlar yolda kaldı

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