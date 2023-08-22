Edirne'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 polis öldü, 2'si polis 5 yaralı

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Edirne- Havsa karayolunda, kavşakta meydana geldi. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hasan Burak Önder, Melike Demir ve Onur Yüksel'in içinde bulunduğu 07 ALU 521 plakalı otomobil, Kadir Sekin'in kullandığı 39 AAG 785 plakalı traktöre çarptı. Önder'in kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle savrulurken; traktördeki işçiler de yola düştü.

VALİ SEZER, KAZAYI GÖRÜNCE DURDU

Edirne Valisi Yunus Sezer de İpsala ilçesindeki ziyaretin ardından kazaya rastlayınca olay yerinde durdu. Sezer'in talimatıylaçok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, kazada Hasan Burak Önder hayatını kaybetti, Melike Demir ile Onur Yüksel ve traktördeki 3 kişi yaralandı. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez de bölgeye gelirken, yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan traktör sürücüsü Kadir Sekin, kavşaktan dönmek için sinyal verdiğini belirterek, "Gelen otomobil arkadan bana çarptı" dedi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.