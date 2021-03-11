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Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

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Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

EDİRNE'de Tabip Odası'na üye hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında, koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşları andı.

Edirnede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
Edirne Tabip Odası, karonavirüs salgının birinci yıldönümünde hastalıktan hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşları andı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi protokol girişindeki etkinliğe oda üyeleri katıldı. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Gürcan Altun, 1 yıllık pandemi sürecinde Türkiye'de 385 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarından 6'sının Edirne'de olduğunu belirten Altun, "Edirne’mizde, bazıları aktif görevde olmasa da, 6 sağlık çalışanını kaybettik. Ülkemizde patolojinin duayenlerinden Prof. Dr. Feriha Öz, bölgemizin en eski hekimlerinden Muammer Öztrak, diş hekimi İrfan Yaylalı, eczacılar Süreyya Zıpkınkurt, Tevfik Fikret Atılgan, eczacı kalfası Kemal Derin'i kaybettik. Ülkemize yaptıkları hizmetlerden dolayı, Onları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.
Edirnede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
Prof.Dr. Altun, toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Toplumsal hareketliliğe ve iller arası geçişlere, illere göre varyant virüs analizi yapılıp yeterli test ile uygun izolasyon önlemleri alınarak epidemiyoloji bilimi ışığında düzenleme getirilmeli, aşı doz ve hız oranı arttırılarak toplumsal bağışıklık hızla sağlanmalıdır" dedi.

 

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