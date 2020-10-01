Edirne’de koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla başlattığı koronavirüs denetimlerine ilişkin genelge kapsamında Edirne’de polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Polis, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Saraçlar Caddesi’nde denetimlerini gerçekleştirirken, hijyen ve özellikle sosyal mesafeye uymayanlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların, çoğunlukla maske kuralına uyduğu gözlendi. Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya geldikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edildi.



Öte yandan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp ise alışveriş merkezinde yapılan denetime katıldı. AVM girişinde güvenlik görevlisi tarafından ateşi ölçülen Canalp, temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Küçük çocukların da maske takarak alışveriş yaptığını gören Canalp, çocukların ailelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.